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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı devam ediyor

- Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı devam ediyor

Askeri sevkiyat'ın Antakya ilçesinden geçişinden genel

Askeri Araç 

-Askeri sevkiyat'ın Yayladağı ilçesinden geçişinden genel

( HATAY ) HATAY

- Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araç sevkiyatı yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, Hatay'ın Antakya ilçesinden geçerek, Yayladağı ilçesine ulaştırıldı. Geniş güvenlik önlemleri alınarak, taşınan askeri araçların buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi. (ONR-Y
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