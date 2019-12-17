Suriye sınırına arazi aracı ve mühimmat takviyesi - KİLİS
- Suriye sınırına arazi aracı ve mühimmat takviyesi - Araç yüklü tırların geçişiSuriye sınırına arazi aracı ve mühimmat takviyesiKİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere arazi aracı ve mühimmat takviyesi yapıldı.Farklı bölgelerdeki birliklerden Kilis 'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen arazi aracı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti.Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere gönderildiği öğrenildi.
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