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09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Suriye sınırına araç sevkiyatı hız kazandı İzle

Suriye sınırına araç sevkiyatı hız kazandı İzle

ASKERİ ARAÇLARIN İLÇEDEN GEÇİŞİ

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Zırhlı Araç Gesi Askeri Birlik Hanlı 


- TSK‘nın Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç takviyesi aralıksız devam ediyor. Türkiye’nin birçok il ve birliklerinden gönderilen yaklaşık 7 tane zırhlı (Obüs) araçlar tır üzerinde İslahiye ilçesinden geçerek Hatay’ın Reyhanlı İlçesinde bulunan sınır birliklerine doğru devam etti. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sınır ilçeden ayrıldı. Sevkiyatın İdlip bölgesindeki Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.
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