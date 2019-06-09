Suriye sınırına alkışlar eşliğinde askeri sevkiyat İzle

-Vatandaşların askeri araçlarına selam duruşu ve alkışlaması



( HATAY ) HATAY



- Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen askeri personel ve zırhlı personel taşıyıcı askeri araç konvoyu, gece Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına doğru hareket etti. Güvenlik önlemleri altında şehir merkezinde ilerleyen askeri araçları gören vatandaşlar, konvoyun önünü keserek askeri selam verdi. Askeri personeller ise selam duran gençlere siren çalarak karşılık verdi. (İBÇ-

