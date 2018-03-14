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14 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Suriye savaşının ardında İsrail var' (2) - İSTANBUL

'Suriye savaşının ardında İsrail var' (2) - İSTANBUL

"Suriye savaşının ardında İsrail var" (2) - İSTANBUL - Suriye Nur Derneği ve Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut ile röportajİSTANBUL (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Suriye Nur Derneği ve Suriye Dernekler Platformu Başkanı Mehdi Davut, Suriye'de devam eden savaşa ilişkin, "Suriyelilerin de hayat hakkı var, neden biz özgürce yaşayamıyoruz? Neden üstümüzde bu kadar baskı var? Bu soru ve sorunların ardına baktığımız zaman ortaya İsrail çıkıyor. İsrail'in huzuru için bu kadar insan yerinden yurdundan ediliyor. İsrail'in rahatça petrol emmesi için Esed rejimi gibi bir rejimin ve zulmün olması lazım ki bu insanlar ne Filistin'i, ne Türkiye'yi ne de Lübnan'ı düşünsünler. Kendi ekmeğinden başka derdi olmayan halk oluşturacak bir rejim istiyorlar." dedi.
Davut, 15 Mart 2011'de Suriye'de başlayan iç savaşın 7'nci yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversiteyi Türkiye'de bitirip doktorluk yapmaya başladığını belirterek, iç savaştan kaçan mültecilerin sorunlarını gidermek için dernekte çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Davut, Suriye'de vahşice devam eden savaşın, bir an evvel bitmesi için dua ettiğini anlatarak, "Tarihte baktığımız zaman hiçbir savaşın sonsuza kadar devam etmediğini görüyoruz. Bosna Hersek, buna en yakın örnektir. Türkiye çok güzel bir ülke ama insan, en güzel yerde de yaşasa, başka bir yer, kendi yetiştiği topraklarından daha güzel olamaz. Büyüdüğüm yer belki Fatih semtinin iki sokağı kadar bakkalı, camisi olan içinde hiçbir özellik barındırmayan bir yerdi. Şimdi doktorum, pek çok imkana sahibim, çok güzel bir ülke ve şehirde yaşıyorum ama eğer seçme hakkım olsaydı ve Suriye'de özgürce yaşayabileceğime inansaydım, Suriye'ye giderdim." değerlendirmesinde bulundu.

İç Savaş Mülteci Muhabir Petrol İsrail 

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