-Suriye Savaş Uçakları İdlib’te Muhambel Köyünü Bombaladı: 10 Ölü İzle



- Suriye savaş uçaklarının bu gece İdlib civarını bombardımanı sonucu 7 çocuk ve 3 kadın hayatını kaybetti. Merkezi Londra’da Bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada Suriye savaş uçakları ve helikopterlerinin İdlib’in batı tarafındaki Muhambel köyüne yaptığı bombardıman sonucu 7 çocuk ve 3 kadın hayatını kaybettiği, 7’si çocuk ve 8’i kadın olmak üzere 20 kişinin de yaralandığını kaydedildi. Bombardıman Muhambel köyünde bazı binaların da hasar gördüğü belirtildi. İdlib civarındaki yerel kaynaklar Suriye’nin, en az 10 helikopterle yaptığı saldırılarda varil bombası, yangın bombaları ve öldürücü materyaller attığını belirtti.

Sivil savunma görevlileri yaralıları yakınlardaki sağlık merkezlerini götürdü, yıkılan binaların altından yaralı ve ölüleri çıkarma çalışmaları yaptı. Gözlemevi, Suriye rejim güçlerinin uçak ve helikopterlerle, dün gece boyunca İdlib’in batı ve güney civarına 98 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye rejim güçleri ve Rusya savaş uçaklarının Nisan ayından beri Hama ve İdlib civarına yaptığı yoğun hava saldırılarında 145’i çocuk olmak üzere 500 sivilin hayatını kaybettiğini 300 bin kişinin de bölgeden ayrılarak daha güvenli bölgelere göç ettiğini kaydetti.



