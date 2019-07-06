Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
-Suriye Savaş Uçakları İdlib’te Muhambel Köyünü Bombaladı: 10 Ölü İzle

-Suriye Savaş Uçakları İdlib’te Muhambel Köyünü Bombaladı: 10 Ölü İzle

Suriye'nin bombaladığı Muhambel köyünde yaralıları kurtarma görüntüleri

( İDLİB ) - Suriye savaş uçakları İdlib’te Muhambel köyünü bombaladı: 10 ölü İDLİB

Hava Saldırısı Güvenli Bölge İdlib Helikopter Saldırı 


- Suriye savaş uçaklarının bu gece İdlib civarını bombardımanı sonucu 7 çocuk ve 3 kadın hayatını kaybetti. Merkezi Londra’da Bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada Suriye savaş uçakları ve helikopterlerinin İdlib’in batı tarafındaki Muhambel köyüne yaptığı bombardıman sonucu 7 çocuk ve 3 kadın hayatını kaybettiği, 7’si çocuk ve 8’i kadın olmak üzere 20 kişinin de yaralandığını kaydedildi. Bombardıman Muhambel köyünde bazı binaların da hasar gördüğü belirtildi. İdlib civarındaki yerel kaynaklar Suriye’nin, en az 10 helikopterle yaptığı saldırılarda varil bombası, yangın bombaları ve öldürücü materyaller attığını belirtti.
Sivil savunma görevlileri yaralıları yakınlardaki sağlık merkezlerini götürdü, yıkılan binaların altından yaralı ve ölüleri çıkarma çalışmaları yaptı. Gözlemevi, Suriye rejim güçlerinin uçak ve helikopterlerle, dün gece boyunca İdlib’in batı ve güney civarına 98 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye rejim güçleri ve Rusya savaş uçaklarının Nisan ayından beri Hama ve İdlib civarına yaptığı yoğun hava saldırılarında 145’i çocuk olmak üzere 500 sivilin hayatını kaybettiğini 300 bin kişinin de bölgeden ayrılarak daha güvenli bölgelere göç ettiğini kaydetti.

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı