- Suriye Savaş Uçakları İdlib Civarını Bombaladı, 8 Sivil Öldü Haberi



- Suriye rejimi savaş uçaklarının İdlib’in batı ve doğu bölgelerindeki köylere yaptığı bombardıman sonucunda 8 sivil hayatını kaybetti. Bölgede yıkılan binaların enkazı altında bulunanlar olduğu da kaydedildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye savaş uçuklarının İdlib’in batısında bulunan Arap Said kasabasına yaptığı 3 hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Bombardıman sonucu Ma’arat El Numan kasabasının kenar mahallelerinde ise 4 sivil öldü. Yine İdlib’in güneyinde Hamidiye köyüne yapılan hava saldırısında da bir çocuk hayatını kaybetti. Suriye savaş uçaklarının dün Tel El Zuhur köyüne yaptığı hava saldırısında 2 sivil ölmüş, 3 sivil de yaralanmıştı. Rus ve Suriye rejim güçlerinin 21 haftadır süren hava saldırılarında ölen sivillerin sayısının 850 olduğu, 500 bin Suriyelinin de evlerini ve köylerini terk ederek daha güvenli bölgelere göç ettiği kaydedildi.

