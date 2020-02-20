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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Suriye'nin Türkiye sınırında patlama: 4 yaralı İzle

- Suriye'nin Türkiye sınırında patlama: 4 yaralı İzle

olay yeri

Hastane 

-olaydan detay
-meydana gelen duman ve ateş

( İDLİB ) İDLİB

- Suriye'nin Türkiye sınırındaki Harem kasabasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu en az 4 kişi yaralandı. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında bulunan Harem kasabasında sabah saatlerinde bombalı yüklü araç patladı. Bir pazar alanında meydana gelen patlamada en az 4 kişi yaralandı. Yaralılar Harem kasabasındaki hastanede tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
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