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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Suriye’nin Münbiç ve Tel Rıfat sınırına askeri sevkıyat

Suriye’nin Münbiç ve Tel Rıfat sınırına askeri sevkıyat

Tankların gelişinden görüntüler

Bild Askeri Araç Askeri Konvoy Askeri Personel 

-Genel ve detaylar
-Tankların Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden geçişleri
-Genel ve detaylar
-Öncüpınar Sınır Kapısından giriş yapan tanklar
-Kariyerlerin geçişleri

( KİLİS ) KİLİS

- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis’ten, askeri sevkiyat yoğunlaşarak devam ediyor. Batı ve Doğu illeri ile Kilis’teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına kariyer, fırtına obüs, tank, mayına dayanıklı kirpi, kepçe, askeri araçlar, lojistik malzemeler, Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) ve zırhlı askeri personel taşıyıcı (ZPT) gönderildi. Gece başlayan askeri konvoylar sabaha kadar devam etti. Askeri konvoylar, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Münbiç ile Tel Rıfat kırsalına sevk ediliyor. Kilis'te konuşlu bulunan karakollardan askeri sevkıyatların Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam edeceği ettiği bildirildi.
Birliklerinden çıkan askeri birlikler peyder pey, karayolu ile Suriye’ye geçişleri sürüyor. (MAD-SD-
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