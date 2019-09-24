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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Suriye’nin kuzeyindeki ikinci ortak kara devriyesi sona erdi Haberi

Suriye’nin kuzeyindeki ikinci ortak kara devriyesi sona erdi Haberi

devriye sona erme görüntüleri

Çakal 

-Araçlardan detay

( ŞANLIURFA )- Kara devriyesi yaklaşık 3 saat sürdü ŞANLIURFA

- Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında Türkiye ve ABD ikinci kara devriyesini gerçekleştirdi. Türkiye ve ABD’nin, Suriye’nin Kuzeyinde oluşturmaya çalıştığı Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. İlki 8 Eylülde gerçekleştirilen ortak kara devriyesinin ikincisi de gerçekleştirildi.
Sabah saat 08.40 sıralarında başlayan ortak devriye saat 12.00’da sona erdi. Devriye, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin Telabyad kenti ile Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn kenti arasındaki Branvay köyü kırsalında başladı.
Devriyeye 4 Türk zırhlısı ile 6 ABD zırhlısı katıldı.
ABD ile Türkiye’nin ortak devriyesi yaklaşık 3 saat sürdü.
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