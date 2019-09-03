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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı - AZEZ Haberi

Suriye'nin kuzeyinde bombalı saldırı: 1 ölü, 11 yaralı - AZEZ Haberi

- Bombalı saldırının olduğu alandan detaylar - Sağlık görevlilerinin yaralıları ambulansa taşıması - Saldırının olduğu alandan detaylar - Patlamanın etkisiyle zarar gören iş yerlerinden detaylarAZEZ (AA) - Suriye'nin kuzeyinde Halep iline bağlı Azez ilçesinde motosiklete yerleştirilen bombanın infilak ettirilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Saldırı sonucu yaralananlar, bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Hastane Bild Saldırı 

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