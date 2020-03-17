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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
- Suriye mülteci kamplarında koronaya karşı tedbirler

- Suriye mülteci kamplarında koronaya karşı tedbirler

Görünütü :

Mülteci Farkındalık Maske Dağıtımı Sağlık Ekipleri Mülteci Kampı 

- Kampanyadan detay
- Kamptan görüntü

( İDLİB ) İDLİB

- Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Atme mülteci kampında koronaya karşı tedbirler alındı. Korona virüsü yayılmaya devam ederken Suriye’de bazı yerel örgüler tarafından, mülteci kamplarda korona virüsüne yönelik farkındalık için kampanya düzenlendi.
Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Atme mülteci kampında kalan Suriyelilere virüs ilişkin bilgilendirildi. Kampanyayı düzenlenen yerel örgütler, sivillere seslenerek bir şüpheli vaka olması durumunda sağlık ekiplerinin bilgilendirmesini istedi. Bilgilendirme sırasında dezenfekten ve maske dağıtımı yapıldı.
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