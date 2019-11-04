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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Suriye Milli Ordusu, yaşamın normale döndürülmesi çalışmalarını sürdürüyor Haberi

- Suriye Milli Ordusu, yaşamın normale döndürülmesi çalışmalarını sürdürüyor Haberi

SMO askerlerinin sivillere yardımlarına ilişkin görüntüler ve fotoğraflar

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

Teröristler 


- Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad ve Rasulyn'da PKK/YPG'li teröristlerden temizlenen alanlarda yaşamın normale dönmesi çalışmalarını sürdürüyor. Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/YPG'li teröristlerden arındırılan Tel Abyad, Resulayn ve bu bölgelerin kırsalında yer alan köylerde yaşamın normale dönmesi çalışmalarını sürdürüyor. SMO'nun bölgedeki faaliyetleri kapsamında, Türkiye'den bölgeye gönderilen gıda ve yardım paketleri bölgeye dönen ailelere dağıtılırken, SMO personelleri sokakları temizliyip ihtiyacı olanlara da yardımda bulunuyor. Bölge'de hayatın normale döndürülmesi faaliyetleri sürdürülüyor.
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