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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye Milli Ordusu sınırda Video

Suriye Milli Ordusu sınırda Video

yolda ilerleyen konvoy

Terör Örgütü Çakal Trol 

-otobüslerdeki milli ordu askerleri
-mühimmat ve silah taşıyan araçlar

( ŞANLIURFA )- Suriye Milli Ordusu operasyon için Fırat’ın doğusuna ulaştı ŞANLIURFA

- PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine düzenlenecek operasyon için Suriye’nin Azez ve El Bab kentinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine ulaştı. PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine düzenlenecek operasyon için Suriye’nin Azez kentinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri ile silahlarını taşıyan konvoy, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine ulaştı. Yaklaşık 150 araçtan oluşan konvoy, Kilis’ten geçerek Şanlıurfa’ya geldi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında ilerleyen konvoy, gece saat 02.30 sıralarında Akçakale ilçesine ulaştı.
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