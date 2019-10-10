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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Suriye Milli Ordusu'ndan Tel Abyad sakinlerine: 'Sizi korumaya geldik'

- Suriye Milli Ordusu'ndan Tel Abyad sakinlerine: 'Sizi korumaya geldik'

Suriye Milli Ordu mensubu açıklama

( TEL ABYAD ) - Suriye Milli Ordusu'ndan Tel Abyad sakinlerine: "Sizi korumaya geldik" TEL ABYAD

Trol 


- Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El-Yabisa köyü sakinlerine "Sizi korumaya geldik" dedi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın batısındaki El-Yabisa köyünü kontrol altına aldı. Suriye Milli Ordusu mensubu, El-Yabisa köyü sakinlerine seslenerek, "Biz aileyiz, bu bizim toprağımızdır. Sizi terörist PKK/PYD'den korumaya geldik" ifadelerini kullandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, dün başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında bu sabah El-Yabisa köyünü kontrol altına aldı.
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