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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna hareket etti

Suriye Milli Ordusu Fırat'ın doğusuna hareket etti

Konvoydan görüntüler

Askeri Araç Gesi 

-Tırlar askeri araçlar
-Otobüsler genel ve detaylar
-Otobüslerin ve tırların geçişinden görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Suriye Milli Ordusu, Fırat’ın doğusuna yönelik hareket katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa sınırına hareket etti. Fırat Kalkanı bölgesinden Suriye Milli Ordusu askerleri Kilis üzerinden otobüsleri ile mühimmat ve araçları da tırlar ile birlikte yola çıktı. Yaklaşık 150 araçlık Suriye Milli Ordusu askerleri ile mühimmat taşıyan araçları geniş güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa’nın Suriye sınırına hareket etti.
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