Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusu için hazır - Drone görüntüsü - AFRİN

Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusu için hazır - Drone görüntüsü - AFRİN

- Suriye Milli Ordusu tatbikatından Drone görüntüsüAFRİN (AA) - Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına destek vermek amacıyla tatbikat düzenledi.
Suriye'nin Türkiye sınırındaki Afrin ilçesinin batısında gerçekleşen tatbikata, SMO'nun özel kuvvetler unsurları katıldı.
Gerçek mühimmatla yapılan tatbikatı Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selim İdris yönetti.Savaş durumunda intikal, savunma ve saldırı taktikleri konusunda özel eğitime sahip olan 500 savaşçı, temsili olarak düşman unsurlarına ait bir tepeyi ele geçirdi.Havan atışlarıyla başlayan tatbikatta, diğer ağır silahların desteğiyle ilerleyen piyade unsurlar, taktik uygulamalar gerçekleştirdi.İdris, tatbikatın sonunda özel kuvvetlere teşekkür etti.Tatbikatta, Hamza Tümeni Genel Komutanı Seyf Ebubekir de hazır bulundu.Özel kuvvetler birlikleri Hamza Tümeni çatısı altında eğitim görüyor.Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı savaşan Özgür Suriye Ordusu grupları, geçen cuma Suriye Geçici Hükümetine bağlı "Milli Ordu" adı altında birleştiklerini duyurmuştu.

Özel Kuvvet Savaşçı Tatbikat Özel Kuvvetler Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Astsubay Ömer Halisdemir'in Katilleri Böyle GetirildiAstsubay Ömer Halisdemir'in Katilleri Böyle Getirildi
Ömer Halisdemir'in Şehit Edilmesi Davası BaşlıyorÖmer Halisdemir'in Şehit Edilmesi Davası Başlıyor
Kahraman Astsubay Halisdemir'in Tatbikat FotoğraflarıKahraman Astsubay Halisdemir'in Tatbikat Fotoğrafları
Mersin'de Ömer Halisdemir'in Anıt Heykeli AçıldıMersin'de Ömer Halisdemir'in Anıt Heykeli Açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı