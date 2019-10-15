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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa’ya gönderildi

Suriye Milli Ordusu askerleri Şanlıurfa’ya gönderildi

Tırların geçişinden görüntüler

Bild Askeri Araç 

-Askeri sevkiyattan görüntüler
-Otobüslerin geçişinden görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Suriye Milli Ordusu askerleri otobüslerle Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Kilis üzerinden Şanlıurfa’ya hareket etti.Suriye’nin Azez ile Çobanbey ilçesinden yola çıkan Suriye Milli Ordusu askerleri, Kilis ve Elbeyli ilçesi üzerinden otobüsler ve tırlar üzerindeki askeri araçlar ve mühimmatları ile Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere Şanlıurfa'ya hareket etti. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen sevkiyatların devam edeceği bildirildi.

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