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13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
- Suriye Milli Ordusu askerleri Resulayn’da sivillerle bir araya geldi

- Suriye Milli Ordusu askerleri Resulayn’da sivillerle bir araya geldi

Askerler ve sivillerin konuşması

( RESULAYN ) RESULAYN

Bild Trol 


- Suriye Milli Ordusu (SMO), Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn’da sivillerle bir araya gelerek, taleplerini dinledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kontrol altına alınan Resulayn’da SMO askerleri bölgede yaşayan sivillerle bir araya geldi. Resulayn’da yaşayan bir sivil, Suriye Milli Ordusu askerlerine saygı ve güven içinde bölgede yaşamaya devam etmek istediklerini ifade etti.
SMO askeri ise, “Biz esir almak için gelmedik, ırkçı değiliz. Arap, Kürt, Müslüman, Hristiyan herkes aynı seviyede bizim için. Hedefimiz barış. Halkımız için her şeyi yapmaya hazırız” dedi.
Suriye Milli Ordusu askerinin sivillerden PKK sığınaklarını bildirmelerini istemesi üzerine siviller kendilerine yardımcı olmaya hazır olduklarını söylediler.
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