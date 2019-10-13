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13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
- Suriye Milli Ordusu askeri Tel Abyad'da ailesine kavuştu

- Suriye Milli Ordusu askeri Tel Abyad'da ailesine kavuştu

Askerin ailesi ile karşılaşması

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

Terör Örgütü Trol 


- Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad’da ailesi ile yıllar sonra bir araya geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad kontrol altına alındı. Suriye Milli Ordusu mensubu bir asker, terör örgütünden geri alınan Tel Abyad'daki ailesine yıllar sonra kavuştu. Askerin ailesine sarıldığı sıralarda duydu dolu anlar yaşandı.
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