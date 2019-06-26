Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye Medya Birliğinden Suriyeli gazetecilere eğitim - AZEZ

Suriye Medya Birliğinden Suriyeli gazetecilere eğitim - AZEZ

- Eğitim verilmesi - Suriye Medya Birliği üyelerinden Abdülbasit Nebhan ile röportaj - Merve Hac Ahmed ile röportajSuriye Medya Birliğinden Suriyeli gazetecilere eğitimAZEZ (AA) - Suriye Medya Birliği, Suriye'nin kuzeyinde, bünyesinde bulunan basın mensuplarına ücretsiz habercilik eğitimlerine başladı.
Yaklaşık 350 basın mensubunun bir araya gelerek oluşturduğu Suriye Medya Birliği, terörden temizlenen bölgelerde faaliyet gösteren meslektaşlarına ücretsiz eğitimler veriyor.Foto muhabirliği, kameramanlık, televizyon, montaj, grafik ve güvenlik konusunda verilen derslere ilk etapta 220 basın mensubu katıldı.
3 ay sürecek olan eğitimlere medya üyeleri ve eğitim almak isteyen Suriyeliler katılabilecek.Suriye Medya Birliği üyelerinden Abdülbasit Nebhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben de video montaj eğitimine katılıyorum. İlk defa bu bölgede böyle eğitimler yapılmaya başlandı. Eğitim programlarını düzenledikleri için Suriye Medya Birliğine teşekkür ederim." diye konuştu.
Merve Hac Ahmed de "Suriye'de bu eğitimlere ihtiyacımız vardı. Montaj ve kameramanlık eğitimlerine katılarak kaliteli videolar çekmeyi ve hazırlamayı öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

Televizyon Kamera Muhabir Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı