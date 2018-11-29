Suriye konulu 11. garantörler toplantısı sona erdi - ASTANA İzle
- Toplantı için salona gelenlerden görüntüler - Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'un bidiriyi okuması - Katılımcılardan detaylar Astana 'da Suriye konulu 11. garantörler toplantısı sona erdi - Türkiye, Rusya ve İran, İdlib'deki ateşkes ihlallerinin önlenmesi için müşterek çabalarını hızlandırma kararı aldı - Taraflar, kimyasal silahların kullanılmasını kınadı, iddiaların KSYÖ tarafından araştırılmasını istedi - Garantör ülkeler, Cenevre'de Anayasa Komitesinin en kısa sürede kurulması için Suriyeli tarafları destekleme konusunda mutabık kaldıASTANA (AA) - Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan'ın başkenti Astana 'da düzenlenen 11. garantörler toplantısında, İdlib'deki ateşkes ihlallerinden endişe duyduklarını belirterek, ateşkesin gözlenmesi konusunda ortak çabaları artırma kararı aldı.Toplantının 2. gününde taraflar nihai bildiri üzerinde uzlaşmak için ikili ve üçlü toplantılar düzenledi. Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Türkiye, Rusya, İran, rejim ve muhalefet heyetinin bir araya geldiği ana oturumda kapanış bildirisini okudu.Bildiride tarafların Suriye'nin toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine bağlılıkları vurgulanarak, ülkede DEAŞ, Nusra Cephesi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terör listesindeki bağlantılı kişilerle mücadeleye devam edileceğinin altı çizildi. - Ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruşGarantör ülkelerin sahadaki son durumu değerlendirerek üçlü iş birliğini sürdürmeye karar verdiklerine dikkat çekilen bildiride, komşu ülkelerin ulusal güvenliğini hedef alan ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruş sergileneceği ifade edildi. - İdlib'de ateşkes ihlallerini önlemek için ortak çalışmaToplantıda taraflar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde Soçi mutabakatının tümüyle uygulanması gerektiğinde mutabık kalarak, süren ateşkes ihlallerinden duydukları endişelerini dile getirdi. Garantörler, ihlallerin gözlenmesi için çabalarını artırmaya karar verdi.Bunun için Türkiye - Rusya - İran Ortak Koordinasyon Merkezi'nin görevine atıfta bulunan taraflar, İdlib'deki ateşkesin korunmasının terörle mücadele için önemli olduğuna vurgu yaptı. - Kimyasal silahların kullanılmasına kınamaTaraflar, Suriye'de kimyasal silahların kullanılmasını kuvvetli biçimde kınadıklarını, bu yöndeki raporların Kimyasal Silahlar Konvansiyonu çerçevesinde ve Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) nezdinde araştırılması gerektiğine işaret etti. - Anayasa Komitesi kurulması için çabaları artırma kararıGarantörler, Soçi'deki Suriye Ulusal Kongresi'nde alınan kararlarla uyumlu biçimde, Cenevre'de Anayasa Komitesi kurulması çalışmalarının hızlandırılması ve en kısa sürede kurulması için Suriyeli tarafları destekleme kararı aldı. - Alıkonulanların serbest bırakılması için çalışmaya devam vurgusu24 Kasım'da alıkonulanlardan 10'ar kişinin karşılıklı serbest bırakılması için uygulanan pilot projeden memnuniyetlerini dile getiren taraflar, rejim ve muhalifler arasında güven artırıcı önlemler kapsamında Alıkonulanlar Çalışma Grubu'nun çabalarını iyileştirmekte mutabık kaldı. - Geri dönüşler için uluslararası konferansGarantörler, mülteciler ile ülke içinde yerinden edilenlerin güvenli ve gönüllü biçimde dönüşü için gerekli şartların oluşturulması gerektiğine işaret ederek, bunun için ve bu kişilerin geri dönüşü için uluslararası konferans düzenleme çabaları kapsamında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti. Taraflar ayrıca görevden kısa süre sonra ayrılacak BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya krize barışçıl çözüm bulma çabaları ve Astana formatıyla iş birliği için teşekkür etti.Bir sonraki Astana toplantısının Şubat 2019'da yapılmasına karar verildiği kaydedildi.