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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Suriye Geçici Hükumetinden Suriyelilere eve dönün çağrısı - Rasulayn’da geçici Suriye hükumeti bir araya geldi

- Suriye Geçici Hükumetinden Suriyelilere eve dönün çağrısı - Rasulayn’da geçici Suriye hükumeti bir araya geldi

ASKERİ MECLİSTEN GÖRÜNTÜLER

Terörle Mücadele Toplantı Basın Açıklaması Terör Örgütü 

-YAPILAN BASIN AÇIKLAMASI

( CERABLUS ) - Suriye Geçici Hükumetinden Suriyelilere eve dönün çağrısı- Rasulayn’da geçici Suriye hükumeti bir araya geldi CERABLUS

- Suriye Geçici Hükumet'i hükumet başkanı Abdurrahman Mustafa liderliğinde Rasulayn Askeri Polis Karargahında toplandı. Toplantının ardından Suriyelilere eve dönün çağrısı yapıldı. Gerçekleştirilen toplantıda Rasulayn’daki son durum ve ilçe dışında bulunan Rasulayn halkının bir an önce evlerine dönmeleri konusunda çağrı yapıldı. Suriye Geçici Hükumet Başkanı Abdurrahman Mustafa tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında, “Rasulayn terör örgütü bitti. İlçede hayat normal dönmeye başladı.
Rasulayn halkı evine dönsünler. Kurtarılmış bölgede insanlarımızın gelmesi lazım. El ele verip denetimde bulunan bölgeleri yaşanır bir hale getirmeye çalışacağız. Suriye Milli Ordusu terörle mücadele edecektir” diye konuştu.
Toplantıya Geçici Hükumet Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Ordu Askeri komutanları katıldı.

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