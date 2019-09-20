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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
'Suriye Geçici Hükümeti'nin önceliği istikrar ve güvenliği güçlendirmek' (1) - İSTANBUL İzle

'Suriye Geçici Hükümeti'nin önceliği istikrar ve güvenliği güçlendirmek' (1) - İSTANBUL İzle

"Suriye Geçici Hükümeti'nin önceliği istikrar ve güvenliği güçlendirmek" (1) - İSTANBUL

: - Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa ile röportaj - Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa: - "Özgürleştirilmiş bölgelerde istikrarın ve güvenliğin güçlenmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması geçici hükümetimizin ilk önceliğidir" - "Suriye halkına sunulacak yardımlara her türlü kolaylık sağlamaya hazırız. Dost ülkelerden, bölge halkına hizmet sunabilmemiz için destek olmalarını istiyoruz" - "Türkiye ile çok güçlü bir koordinasyon içerisindeyiz. Bu iş birliği hükümetin başarılı olmasını sağlayacaktır"İSTANBUL (AA) - MUHAMMED ŞEYH YUSUF/ADHAM KAKO - Suriyeli muhalifler tarafından oluşturulan Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye'de "özgürleştirilmiş" bölgelerde güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanmasının ilk öncelikleri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 2 hafta önce hükümet kurma çalışmalarını tamamlayarak göreve başlayan Mustafa, AA muhabirine hükümetlerinin öncellikleri ve karşılaştıkları zorluklar hakkında değerlendirmelerde bulundu.Mustafa, hükümet kurmadan önce Suriye'nin ileri gelenleriyle fikir alışverişi yaparak, herkes tarafından tanınan teknokratlardan oluşan bir hükümet kurduklarını belirtti.
Bu kişilerin halk desteğine sahip olduklarına inandığını dile getiren Mustafa, hükümetin meşruiyetini Suriye halkının, devriminin ve haklarının temsilcisi olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) ile Suriye muhalefetinden aldığını vurguladı.

Alışveriş Muhalifler Geçici Hükümet Hükümet Muhalefet 

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