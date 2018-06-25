- Suriye, Erdoğan Zaferini Kutluyor Haberi

-halk coşkuyla sevinçlerini dile getirdi



( HALEP ) - Suriye, Erdoğan zaferini kutluyor HALEP



- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sonuçların belli olmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim zaferi, Suriye’nin Halep kentinde bulunan Al Atarib kasabasında kutlandı. Türkiye’de dün yapılan seçimlerin ardından dünyanın farklı noktalarından kutlama görüntüleri ve tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. İç Savaşın vurduğu Suriye’den de seçim sonuçlarına ilişkin kutlama mesajları geldi. Suriyeliler Azez, Al Atarib ve birkaç kentte caddelere akın ederek Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesini kutladı. Halep’in Al Atarib kasabasında halk sokaklara akın ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin zaferini kutladı.

