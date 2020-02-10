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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye’den Gaziantep’e şehit ateşi

Suriye’den Gaziantep’e şehit ateşi

Şehit evi

Şehit Cenaze Çatışma Hain Saldırı Saldırı 

-Türk bayrağı asılması
-Şehit yakınlarının sinir krizi geçirmesi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucunda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep’teki baba evine ateş düştü. İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, Esad rejimi unsurları tarafından hain topçu atışı saldırısı gerçekleştirildi.
Hain saldırıda 5 asker şehit olurken 5 asker de yaralandı. Saldırıda şehit düşen 22 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün Gaziantep’teki baba evine acı haber ulaştı. Askeri yetkililerden oğlunun şehit düştüğü haberini alan ailesi sinir krizi geçirirken şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı. Selahattin Eyyubi Mahallesi’ndeki şehit evinin önüne taziye çadırı kurulurken şehidin yakınları ve komşuları baba evine akın etti. Şehit İbrahim Halil Açıkgöz’ün cenazesinin, yarın Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi. (MFT-
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