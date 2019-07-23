Suriye'den atılan roket, aileyi çay içerken yakaladı İzle

-verdiği hasar

-mahalleli röportaj

-genel ve detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’nin Resulayn kentinden atılan roketin verdiği hasar gün ağarınca ortaya çıktı. PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’nin Resulayn kentinden Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde roketli saldırı düzenlendi.

Dün gece saat 21.00 sıralarında düzenlenen saldırıda teröristler tarafından atılan 2 roketten biri Turgut Özal Mahallesindeki bir evin çatısına isabet etti. Roketin patlaması sonucu evde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ev sahibi Yusuf Atan, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Roketli saldırının meydana getirdiği hasar gün ağardığında ortaya çıktı. Suriye tarafından ateşlenen roketlerden birinin toprak evin damına çarptıktan sonra patladığı ve şarapnel parçalarının bahçede çay içen şahısların yaralanmasına neden olduğu öğrenildi. Olayın nasıl yaşandığını anlatan mahalleli gece aniden bir patlama sesi ile irkildiklerini ve dışarı çıktıklarında komşunun evine roket isabet ettiğini söyledi.



Ambulansa haber verdiklerini söyleyen vatandaşlar, ambulans gelene kadar yaralılara kendileri müdahale ettiğini dile getirdi.

