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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye'deki yetimlerin yüzü Türkiye ile gülüyor - AZEZ Haberi

Suriye'deki yetimlerin yüzü Türkiye ile gülüyor - AZEZ Haberi

- İHH'nın yardım dağıtmasından detaylar - İHH'nın Suriye'de Yetim Birimi Sorumlusu Regaip Erdoğan ile röportajAZEZ (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeyinde savaşın yetim bıraktığı 10 bin 831 çocuğa maddi yardım sağladı.İHH, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden arındırılan Afrin, Bab, Cerablus ve Azez ve idlib bölgelerindeki çocuklara yardım etmeye devam ediyor.Gıda, barınma, sağlık ve eğitim gibi birçok alanda yardım ulaştıran İHH, Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde savaşın yetim bıraktığı 10 bin 831 yetime sponsorluk dağıtımı altında maddi destek sağladı.İHH'nın Suriye'de yetimlere yönelik çalışmalarına ilişkin açıklama yapan Yetim Birimi Sorumlusu Regaip Erdoğan, "2018 yılı içerisinde yetimlere yönelik yardım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yardımlar çocukların birçok temel ihtiyacının giderilmesine vesile olacak. Dağıtımları her ay düzenli olarak yapıyoruz." dedi.
Erdoğan, Suriye'deki savaşın yıkımından en çok yetimlerin etkilendiğini vurgulayarak, yetimlerin giysi, soba, kömür ve yakıt ihtiyaçlarını gidermeye çalıştıklarını kaydetti.
İHH, Suriye’de sivillerin yoğun yaşadığı Halep kırsalı ve İdlib bölgelerindeki yetimlere hamilik ederken, 54 ülkede ve Türkiye’deki 76 şehirde bulunan 90 bini aşkın yetim çocuğun her ay düzenli bakımını üstleniyor.

Pons İdlib Irak 

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