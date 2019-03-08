Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı - SAMSUN
- Yürüyüşten görüntüler - Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği Kadın Kolları Başkanı Gülendam Ayçiçek'in açıklaması - Etkinliğe katılan vatandaşlardan detaylarSuriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı - Çankırı, Samsun , Kastamonu ve Çorum'da vatandaşlar, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için bir araya geldiÇANKIRI (AA) - Çankırı, Samsun , Kastamonu ve Çorum'da vatandaşlar, Suriye'de kadın ve çocukların hapishanelerde bulunmasına tepki gösterdi. - Samsun Samsun Milli İrade Platformu (SAMİR) tarafından Suriye'deki tutsak kadın ve çocukların özgürlüğü için basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirildi. Suriye'de rejimin zindanlarında hayatını kaybeden kadın ve çocuklar için gıyabi cenaze namazı kılan vatandaşlar, ellerinde taşıdıkları dövizlerle basın açıklamasının yapılacağı Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.Grup adına basın açıklamasını okuyan Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği Kadın Kolları Başkanı Gülendam Ayçiçek, Suriye zindanlarında tek bir kadın ve çocuk kalmayıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Ayçiçek, "Yeryüzünün dört bir yanındaki insanlık ailesinin her bir ferdini merhamete çağırıyoruz. Bunca acıya, bu kadar ölüm ve zulme 'artık yeter' diyoruz. Dünyanın her yerinden vicdanların sesi olarak, şehirlerin meydanlarından Suriye'ye sesleniyoruz. Suriye rejimine ve ortaklarına sesleniyoruz. Hemen şimdi tecavüzü savaş silahı olarak kullanmayı bırakın. Hemen şimdi tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, ailelerine kavuşsunlar." diye konuştu. Programa AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ile Samsun İnsani Yardım Hareketi Derneği Başkanı Hüseyin Mutlu da katıldı.
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