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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı - KASTAMONU

Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı - KASTAMONU

- Etkinliğe katılanlardan detaylar - Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu'nun konuşmasıSuriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı - Çankırı, Samsun, Kastamonu ve Çorum'da vatandaşlar, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için bir araya geldiÇANKIRI (AA) - Çankırı, Samsun, Kastamonu ve Çorum'da vatandaşlar, Suriye'de kadın ve çocukların hapishanelerde bulunmasına tepki gösterdi. - Kastamonu Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu, Nasrullah Meydanı'nda yaptığı açıklamada, dünyadaki her ferdi merhamete davet ettiklerini söyledi.

Suriye rejiminin hapishanelerindeki cesur ve onurlu kadınlara seslendiklerini dile getiren Dağdelenoğlu, "Sesimizin ulaştığını biliyoruz. Buradayız ve özgürlüğünüz için bütün gücümüzle hep beraber çalışıyoruz." ifadesini kullandı.Mazlumun mazlumiyetine ve zalimin zulmüne şahitlik ettiklerini anlatan Dağdelenoğlu, şunları kaydetti:"Sadece ve sadece adaletten yana, mazlumdan yana tavır alıyoruz. Biliyoruz ki bu aynı zamanda insanoğlunun geleceğine ve bugün zulmeden zalimlerin masum çocuklarına dahi insani sorumluluğumuzdur. Suriye zindanlarındaki son kadın ve çocuk özgür oluncaya dek ayaktayız."Programa Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile vatandaşlar katıldı.

Mazlum Özgürlük Hapishane Rejim Şahit 

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