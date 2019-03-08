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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı - KAHRAMANMARAŞ

Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı - KAHRAMANMARAŞ

- Demokrasi Meydanında düzenlenen etkinliğe katılanlardan detaylar - İnsan Yardım Vakfı Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Sevilay Tüfekçi'in açıklaması - Dua edilmesiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta Vicdan Hareketi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde "Kadın ve çocuklarına dokunmayın" isimli basın açıklaması yapıldı.Demokrasi Meydanında düzenlenen basın açıklamasında Kahramanmaraş Sivil Toplum Kuruluşları adına bildiriyi okuyan İnsan Yardım Vakfı Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Sevilay Tüfekçi, Vicdan hareketin dili, inancı, ırk fark etmeksizin tüm kadınlar korunması için kurulmuş uluslararası bir inisiyatif olduğunu söyledi.

Bild İnisiyatif Basın Açıklaması Uluslararası 

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