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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı - HATAY

Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı - HATAY

- Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı - Vicdan Hareketi grubu üyelerinden görüntü - Vicdan Hareketi üyesi Seçil Ateş'n açıklamaları - Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizlerden detaylar - Grup üyelerinin dua etmesiSuriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısıHATAY (AA) - Hatay 'ın Hassa ilçesindeki Vicdan Hareketi üyeleri, Suriye'deki hapishanelerinde bulunan kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için bir araya geldi.Vicdan Hareketi üyesi Seçil Ateş, Hassa İmam - Hatipliler Derneği önünde yaptığı açıklamada, hapishanedeki Suriyeli kadınlar için meydanlarda olduklarını söyledi.

Mazlumlar ve ezilenler için vicdanın haykırışından daha güçlü bir imkanın olmadığını vurgulayan Ateş, şöyle devam etti:"Vicdan Hareketi insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketidir. Geçtiğimiz yıl bugün, dünyanın dört bir yanından kadınların bir araya geldiği Vicdan Konvoyu ile 10 binin üzerinde kadın Suriye sınırında buluşmuştu. Bu yıl ise dünyanın tüm meydanlarında kadın erkek bir aradayız. Bizler, dünyanın birçok ülkesinden gelen insanlar olarak, hukuksuzca tutulan, cinsel saldırıya ve işkenceye maruz kalan Suriyeli kadınların özgürlüğü için sesimizi yükseltiyoruz. Kadınlar olarak isyan ediyoruz."Grup üyeleri daha sonra yaptıkları duaların ardından dağıldı.

Özgürlük Hapishane İngilizce Saldırı 

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