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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı - DİYARBAKIR

Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı - DİYARBAKIR

- Diyarbakır Sur ilçesin bulunan Hazreti Süleyman Camisi önünde yapılan açıklamadan detaylar - İHH Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Sümeyye Dikici'nin açıklaması - Türkçe, İngilizce ve Arapça pankartlardan detaylar - Suriye'de işkence gören kadınların mektuplarının okunmasından detaylar - Atılan sloganlardan detaylarSuriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı - Diyarbakır , Şırnak, Batman ve Mardin'de Vicdan Hareketi üyeleri, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için basın açıklaması yaptıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır , Şırnak, Batman ve Mardin'de Vicdan Hareketi üyeleri, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için basın açıklamasıyla çağrıda bulundu. Diyarbakır 'da İHH Kadın Kolları öncülüğünde bazı sivil toplum kuruluşları Sur ilçesindeki Hazreti Süleyman Camisi önünde bir araya geldi.Grup adına basın açıklamasını okuyan İHH Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Sümeyye Dikici, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 110 ülkede, Suriye'de yaşanan zulme dikkati çekmek için meydanlarda olduklarını söyledi.

Vicdan Hareketinin "tüm çocuklar yaşasın, dili, inancı, ırkı fark etmeksizin tüm kadınlar korunsun" diye oluşmuş uluslararası bir inisiyatif olduğunu ifade eden Dikici, Vicdan Hareketinin insan hayatını korumayı hedefleyen ve herkes için onurlu bir yaşam isteyen bir merhamet hareketi olduğunu ifade etti.
Sümeyye Dikici, şöyle konuştu:"Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması temel prensiptir. Bu prensibin ve sorumlulukların yerine getirilmesi ancak insanlık vicdanının harekete geçmesiyle mümkün olabilecektir. Bu nedenle, bunca acıya, ölüm ve zulme 'artık yeter' diyoruz. Dünyanın her yerinden vicdanların sesi olarak, şehirlerin meydanlarından Suriye'ye sesleniyoruz. Suriye rejimine ve ortaklarına sesleniyoruz, hemen şimdi kadınlara acımasızca yapılan işkenceyi durdurun, tüm Suriyeli kız kardeşlerimizi serbest bırakın. Bırakın evlerine dönsünler, ailelerine kavuşsunlar. Yeryüzünün dört bir yanındaki insanlık ailesinin her bir ferdini merhamete çağırıyoruz."Türkçe, Arapça ve İngilizce pankartlarla uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamanın sonunda Suriye'deki zindanlarda işkence gördükten sonra kurtulan kadınların anlattıkları katılımcılar tarafından okundu.

Basın Açıklaması Sivil Toplum Uluslararası Harekete Geç Kız Kardeş 

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