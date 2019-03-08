Suriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı - BATMAN/ŞIRNAK/MARDİN
- Batman Turgut Özal Bulvarı Atatürk Parkı'nda etkinliğe katılanlardan görüntüler - Kur'an - ı Kerim okunması - Batman İHH Kadın Kolları Başkanı Emine Ayhan'ın konuşması - Grubun slogan atma görüntüleri - Kadınların ellerini bağlamaları ve du edilmesi - Şırnak'ta İHH öncülüğünde Geylani Cami önünde toplanan vatandaşlar - İHH Şırnak İl Temsilcisi Arif Kadırhan'ın konuşmasıMardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi önünde etkinliğe katılanlardan detaylar - İHH Mardin Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Acar'ın basın açıklamasını okumasıSuriye'deki tutuklu kadın ve çocuklar için destek çağrısı - Diyarbakır, Şırnak, Batman ve Mardin'de Vicdan Hareketi üyeleri, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için basın açıklaması yaptıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Şırnak, Batman ve Mardin'de Vicdan Hareketi üyeleri, Suriye hapishanelerindeki kadın ve çocukların özgürlüklerine kavuşmaları için basın açıklamasıyla çağrıda bulundu. - ŞırnakŞırnak'ta İHH öncülüğünde toplanan 12 sivil toplum kuruluşu tarafından Geylani Camisi önünde basın açıklaması yapıldı.İHH Şırnak İl Temsilcisi Arif Kadırhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Suriye'de savaş suçu işlendiğini belirterek, uluslararası yargı mekanizmaları ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının kadın ve çocukların korunmasından sorumlu olduğunu ifade etti. Kadırhan, dünyanın her yerindeki vicdanların sesi olarak, "artık yeter" demek için meydanlarda toplandıklarını anlatarak, zalimin zulmüne şahitlik etmekten duydukları üzüntüyü dile getirdi. - Batman Turgut Özal Bulvarı Atatürk Parkı'nda bir araya gelen Vicdan Hareketi üyeleri adına açıklama yapan Batman İHH Kadın Kolları Başkanı Emine Ayhan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dünyanın dört bir yanında Suriyeli mahpus kadınlar için Suriye dahil 110 ülkede meydanlarda çağrıda bulunduklarını belirtti. "Kadınlar olarak isyan ediyoruz. Tecavüzün, savaşlarda kadınlara yönelik işkencenin ve her türlü zulmün silah olarak kullanılmasına isyan ediyoruz. Bu kirli savaşlara isyan ediyoruz. Çocukların çırpınarak ölmesine isyan ediyoruz. Hapislerde tutulan mazlum her kadın, insanlığın geleceğine dair umudumuzu biraz daha kaybettiriyor. İnsanlığımızdan utanıyoruz. İnsanlığımızı kaybediyoruz." diyen Ayhan, şehirlerin meydanlarından Suriye'ye seslendiklerini aktardı. - MardinMardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Şakir Nuhoğlu Camisi önünde İHH öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları adına açıklamayı İHH Mardin Gençlik Kolları Başkanı Hamdullah Acar okudu."Kadınlar ve çocuklar korunmalı, hiçbir şekilde esir tutulmamalı, taraflarca herhangi bir şekilde pazarlık konusu ve unsuru yapılmamalıdır. İnsan hayatının ve onurunun korunması temel prensiptir." diyen Acar, herkes için insanca bir yaşam istediklerini dile getirdi.
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