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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- Suriye'deki sel mağdurlarına yardım

- Suriye'deki sel mağdurlarına yardım

İHH'nın yaptığı yardımlar

İsaf Yardım Malzemesi İdlib Çadır Kent 

-Detaylar
-Selim Tosun ile röp.
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-ULAŞIM: KAFEDEN GEÇİLİYOR

( İDLİB ) İDLİB

- Suriye'nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde meydana gelen selden zarar gören sivillere İHH tarafından yardım ulaştırıldı. Suriye’de 3 gün önce başlayan yoğun yağmur yağışının sele dönmesiyle İdlib ve Lazkiye kentlerindeki çadır kent ve kamplar sular altında kaldı. Selin etkisiyle çadırsız kalan 200 aileye İHH İnsani Yardım Vakfı’nca gıda kolisi, sünger yatak, battaniye ve halı yardımında bulunuldu. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, yaptığı açıklamada, selden etkilenen Suriyeli sivillerin yardımına koştuklarını söyledi.

Çadırsız kalan ailelere yardım malzemesi ulaştırdıklarını belirten Tosun, ‘’Çadırları sular altında kalan ailelerin büyük bir kısmını konaklama merkezlerine yönlendirdik. Akrabalarının yanlarına giden ailelerde var. İlk etapta selden hiçbir eşyasını kurtaramayıp çevre kamplara misafir olan 200 aileye de yardım malzemesi ulaştırdık. Dağıttığımız malzemeler arasında gıda kolisi, halı, battaniye ve sünger yatak bulunuyor. Selden etkilenen diğer ailelere de yardım ulaştıracağız.’’ diye konuştu.
Suriye’nin İdlib ve Lazkiye kentlerinde etkili olan selde 25 bin sivil çadırsız kalmıştı.
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