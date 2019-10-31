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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suriye'deki petrol bölgesinde ABD devriyesi böyle görüntülendi Haberi

Suriye'deki petrol bölgesinde ABD devriyesi böyle görüntülendi Haberi

bölgeye gelen konvoy

Gesi Petrol Trol 

-petrol alanları

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin petrol bölgesinde, ABD askerlerinin devriyesi görüntülendi. Nusaybin ile Cizre arasında 40'ıncı kilometrede bulunan Çamurlu petrol sahası karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Al-Kahtaniye kasabası yakınlarında bulunan petrol sahasında dün Rus askerleri devriye atmıştı. Bugün ise bölgede devriye atan ABD askerleri görüntülendi. Önlerinde sivil araçların olduğu ABD askerleri, geldikleri petrol bölgesinde bir süre kaldıktan sonra Irak yönüne doğru yollarına devam etti. Rus askerlerinden sonra bölgeye gelen ABD askerleri hareketliliğe sebep oldu.
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