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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Suriye'deki iç çatışmaların 15 Temmuz ile ilişkisi masaya yatırıldı

Suriye'deki iç çatışmaların 15 Temmuz ile ilişkisi masaya yatırıldı

Konferans salonundan görüntüler

Çatışma Sivil Toplum Konferans Terör Örgütü İstiklal 

-Genel ve detaylar
-Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması
-gazeteci yazar Merve Şebnem Oruç’un konuşması

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te gazeteci-yazar Merve Şebnem Oruç, "Suriye'deki iç çatışmalar ile 15 Temmuz arasındaki ilişki" konulu bir konferans verdi. 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan gazeteci-yazar Merve Şebnem Oruç, ABD’nin terör örgütü FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen’i iade etmediği gibi Suriye’de PKK/PYD’le silah gönderdiğini hatırlatarak, "FETÖ meselesi Batı ile aramızın bozulmasının başında gelen konulardan bir tanesidir. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki esas meselelerinden bir tanesi PKK, PKK’ya verilen destek, ikincisi de FETÖ terör örgütüne verilen destek. FETÖ terör örgütünün lideri başta olmak üzere pek çok FETÖ terör örgütü üyesinin hala Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde tutuluyor olması, Türkiye’ye iade anlaşmasına uymayarak geri gönderilmemesidir. Öte taraftan Suriye’de PKK’ya verilen silahlar üzerine de çok uzun zamandır Suriye’in kuzeyine dair bir süreç yaşanıyor. FETÖ ve PKK meselesi bizim Amerika ile bugün geldiğimiz noktada ilişkilerde bir sebep midir, sonucu mudur. Açıkçası ben bir sonucu olduğunu düşünenlerdenim. Sebebin de Suriye’de başladığını düşünüyorum” diye konuştu.
Konferansa Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile daire amir ve müdürleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

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