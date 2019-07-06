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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Suriye'deki engellilere kol kanat oluyorlar - AZEZ Haberi

Suriye'deki engellilere kol kanat oluyorlar - AZEZ Haberi

- Türkiye'den gelen gönüllü uzmanların savaş mağduru engellilerin ölçülerini alması - Savaş mağduru engellilerin hazırlanan protezleri denemesi - Protez bacağına kavuşan Azez li Ebu Ahmed Şemali ile röportaj - Protez bacakları ile yürüme denemeleri yağan Suriyelilerİnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği, Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesindeki engellilere yönelik yardım çalışmalarına devam ediyor.İHH ve AID Uluslararası Doktorlar Derneği, iç savaşın devam ettiği Suriye'de maruz kaldıkları saldırılar sonucu uzuvlarını kaybeden Suriyeliler için başlattıkları Engelleri Kaldıralım Projesi'yle yüzleri güldürüyor.Proje kapsamında Türkiye'den gelen gönüllü uzmanlar, savaş mağduru engellilerin ölçülerini alarak ihtiyaç duydukları protezleri sahiplerine ulaştırmaya çalışıyor. Azez ilçesinde ölçüleri alınan 15 kişiden 3'üne protez bacakları teslim edildi. - "Artık koltuk değnekleri olmadan yürüyebileceğim"Protez bacağına kavuşanlardan Ebu Ahmed Şemali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'ya karşı savaştığı sırada mayın patlaması sonucu bacağını kaybettiğini söyledi.

İç Savaş Protez Bacak Terör Örgütü Mayın Patlaması Saldırı 

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