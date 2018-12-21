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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- Suriye’deki aşiretlerden ortak bildiri - Suriye’de bulunan aşiretler kongrede bir araya gelerek Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi birlik mesajı verdi Haberi

- Suriye’deki aşiretlerden ortak bildiri - Suriye’de bulunan aşiretler kongrede bir araya gelerek Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi birlik mesajı verdi Haberi

Kongreye katılanlar

Aşiret Toplantı Etnik Köken Hükümet Teröristler 

-Katılımcılardan detay
-Konuşmalar

( AZEZ ) - Suriye’deki aşiretlerden ortak bildiri- Suriye’de bulunan aşiretler kongrede bir araya gelerek Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi birlik mesajı verdi AZEZ

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleneceğini söylemesi üzerine sınırdaki hareketlilik arttı. Suriye’de bulunan aşiretler Azez’de düzenledikleri kongrede bir araya gelerek Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi birlik mesajı verdi. Suriye’de bulunan farklı etnik kökenli aşiretler Azez’de toplantıda bir araya geldi. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan kongreye Sicco Aşireti Temsilcisi, SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa, Astana Heyeti Başkanı Ahmed Touma, ÖSO'lar adına Heysem Afeysi, Türkmen Aşiretler Temsilcisi, Kürt Aşiretleri Temsilcisi, Süryani Aşiretleri Temsilcisi ve çok sayıda kanaat önderi katıldı.
Kongrede konuşmacılar birlik ve beraberliğe vurgu yaparken Türkiye’nin yanlarında olmasının önemini vurguladı. Kongreye katılan ÖSO Komutanı Heysem Afeysi, DAEŞ, PKK ve PYD terör örgütlerinin işgal ettikleri toprakları Türkiye ordusunun desteğiyle geri alacaklarını belirterek "ÖSO birlikleri ve Suriye halkı adına Türk kardeşlerimize her türlü desteği verdikleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Konuşmacılar, Suriye halkına desteğini aksatmayan Türk hükümeti ve ordusuna övgüde bulunarak, "Esad’a karşı mücadelemize devam edeceğiz. Fırat'ın doğusunda gelişimizi bekleyen kardeşlerimize Türk ordusunun desteği ile PKK ve PYD terör örgütlerine karşı savaşacağız" dedi.
Kongreye katılan Suriye Türkmen Aşiret Başkanı Muhammed Cuma, büyük bir toplantı yaptıklarını ve bugün yeni aşiret başkanı seçileceğini söyleyerek "Özgür bir hayat yaşamak ve teröristlerden temizlenen bir bölge görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Cuma, "Bu insanları bir araya getiren inandıkları değerler. Fırat'ın doğusundaki kardeşlerimiz, teröristlerden bir an önce kurtulmak istedikleri için TSK’ya çağrı yapmak amacıyla bir araya geldiler. Bölgeyi huzurlu bir hale getiren tek taraf Türkiye. Buradaki insanlar Cumhurbaşkanımızı görmek istiyorlar. Bugün Türkiye sayesinde insanlar bir araya gelerek istediklerini dile getirebiliyorlar" ifadelerini kaydetti.

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