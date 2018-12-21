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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- Suriye'deki Aşiretler Azez'de Toplanıyor

- Suriye'deki Aşiretler Azez'de Toplanıyor

aşiret binası önünden detaylar

( AZEZ ) - Suriye'deki aşiretler Azez'de toplanıyor AZEZ

Misyon Aşiret Toplantı 


- Suriye'deki Türk, Kürt ve Arap aşiretlerinin temsilcileri, Astana heyeti, ÖSO temsilcileri, Azez Meclis Salonunda bir araya geliyor. Bölgedeki son durum hakkında değerlendirilmelerin görüşüleceği program Suriye Ulusal Marşı'nın okunması ile başlayacak. Aşiretlerin kongresi Sicco aşireti temsilcisi konuşmasıyla devam edecek. Programda sırasıyla Hazırlık Komisyonu adına Abdulhay Tavil, SUKO Başkanı Abdurrahman Mustafa, Astana Heyeti Başkanı Ahmed Touma, ÖSO birlikleri adına Heysem Afeysi, Türkmen aşiretleri, Kürt aşiretleri, Süryani aşiretleri temsilcisi, Meclis Başkanı konuşması yer alacak. Soru cevabın ardından toplantı ile sonuç beyannamesi açıklanacak. Aşiretlerin meclis binası önünde toplanması sürüyor.
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