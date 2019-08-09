Suriye’de üst bölgesine saldırı düzenlendi: 5 asker yaralı

-Helikopterlerin inişi -Sedyelerin götürülüşü -Yarılanan askerlerin tahliyesi -Sedye ile taşınan askerler -Kilis üzerinde uçan helikopterler -Helikopterlerin uçuşlarından görüntüler -Kilis Devlet hastanesine giriş çıkış yapan ambulanslar
( KİLİS ) KİLİS
- Zeytin Dalı Hareketi Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına YPG/PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 5 asker yaralanırken, askerler olay yerinden helikopter ile tahliye edildi. Suriye’deki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 5 yaralı asker olay yerinden helikopterler ile tahliye edildi. 2 yaralı askeri taşıyan helikopter Kilis Devlet Hastanesine iniş yaptı. Bu esnada 'Atak' helikopterleri havada güvenliği sağladı. 3 yaralı askerde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine helikopterle kaldırıldı. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla YPG/PKK hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi.
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