Suriye’de üst bölgesine saldırı düzenlendi: 5 asker yaralı

-Helikopterlerin inişi

-Sedyelerin götürülüşü

-Yarılanan askerlerin tahliyesi

-Sedye ile taşınan askerler

-Kilis üzerinde uçan helikopterler

-Helikopterlerin uçuşlarından görüntüler

-Kilis Devlet hastanesine giriş çıkış yapan ambulanslar



( KİLİS ) KİLİS



- Zeytin Dalı Hareketi Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına YPG/PKK terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda 5 asker yaralanırken, askerler olay yerinden helikopter ile tahliye edildi. Suriye’deki TSK unsurlarına saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 asker yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 5 yaralı asker olay yerinden helikopterler ile tahliye edildi. 2 yaralı askeri taşıyan helikopter Kilis Devlet Hastanesine iniş yaptı. Bu esnada 'Atak' helikopterleri havada güvenliği sağladı. 3 yaralı askerde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine helikopterle kaldırıldı. Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki askerler tarafından ateş destek vasıtalarıyla YPG/PKK hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi.



