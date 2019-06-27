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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Suriye’de TSK gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

- Suriye’de TSK gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

saldırı anı

Şehit İdlib Saldırı 

-ulaşım:Hatay'dan geçildi

( İDLİB ) İDLİB

- Suriye'nin İdlib kentinde, ESAD güçleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözlem noktasına saldırıda bulundu. Saldırıda bir askerimiz şehit olurken 3 asker de yaralandı. ESAD güçleri Hama'nın kuzeyinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 10 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulundu. Saldırıda 1 askerimiz şehit olurken 3 asker de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Gözlem Noktasına saldırı yapılan noktalara top atışlarıyla misliyle karşılık verdiği öğrenildi. (ADM
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