- Suriye’de TSK gözlem noktasına saldırı: 1 asker şehit, 3 asker yaralı

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( İDLİB ) İDLİB



- Suriye'nin İdlib kentinde, ESAD güçleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözlem noktasına saldırıda bulundu. Saldırıda bir askerimiz şehit olurken 3 asker de yaralandı. ESAD güçleri Hama'nın kuzeyinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 10 numaralı gözlem noktasına saldırıda bulundu. Saldırıda 1 askerimiz şehit olurken 3 asker de yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri Gözlem Noktasına saldırı yapılan noktalara top atışlarıyla misliyle karşılık verdiği öğrenildi. (ADM

