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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı - Tel Abyad ve Resulayn’da 8 köy terörden arındırıldı

- Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı - Tel Abyad ve Resulayn’da 8 köy terörden arındırıldı

Zırhlı aracın ilerlemesi

Strateji Askeri Mühimmat Gesi Trol 

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( RASULAYN ) - Suriye'de stratejik Darbasiyah kasabası da kontrol altına alındı- Tel Abyad ve Resulayn’da 8 köy terörden arındırıldı RASULAYN

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında stratejik nokta Darbasiyah kasabası kontrol altına alındı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusuyla birlikte PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Haseke’ye bağlı Rasulayn bölgesinin doğusundaki stratejik nokta Darbasiyah kasabası kontrol altına alındı. PKK/YPG terör örgütlerinin askeri mühimmatı Rasülayn’a taşımak için kullandığı Darbasiyah kasabasının oldukça stratejik bir öneme sahip olduğu aktarıldı. Darbasiyah’ın kontrol altına alınmasıyla birlikte Rasülayn’da bulunan PKK/YPG’ye gönderilmek istenen yardımların ulaşmasının engellenmiş olacağı belirtildi. Öte yandan, Tel Abyad ve Resulayn’da operasyon kapsamında 8 köy terörden arındırıldı.
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