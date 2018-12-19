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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye’de sis ve sağanak sığınmacı kamplarını olumsuz etkiliyor - AZEZ Haberi

Suriye’de sis ve sağanak sığınmacı kamplarını olumsuz etkiliyor - AZEZ Haberi

- Azez 'deki yoğun sis - Araçların yoğun sis altında geçişi - Azez ve çevresinde yer alan sığınmacı kamplarından bazılarının yoğun sis altında kalması Suriye’nin kuzeyindeki Halep iline bağlı Azez ile Afrin ilçelerinde sis ve sağanak, sığınmacı kamplarında yaşamı olumsuz etkiliyor.Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez ve çevresinde yer alan sığınmacı kampları ile Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin’de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.Bölge sakinleri sis nedeniyle ulaşımda zorluklar yaşıyor.Öte yandan birkaç gündür etkili olan şiddetli yağış bölgedeki bazı kamplarda su baskınlarına yol açtı.Bölgedeki sığınmacı kamplarında yaklaşık 200 bin kişi barınıyor.

Sığınmacı Şiddetli Yağış Sığınma 

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