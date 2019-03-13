Suriye'de sığınmacı kampına hava saldırısı - İDLİB İzle
- Hava saldırısı düzenlenen kamptan detaylar - Zarar gören evlerden detaylar - Sivillerin yaşadığı yerden detaylar - Saldırı sonrası enkaz altında kalan hayvanların kurtarılmaya çalışması İDLİB (AA) - Suriye'de " İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki Serakib ilçesinin doğusunda zorla yerinden edilmiş sivillerin sığındığı kamp hava saldırısına uğradı. Muhaliflere ait uçak gözlem evinin Rus savaş uçaklarınca düzenlendiğini belirttiği saldırılarda, 2 sivil yaşamını yitirdi, çoğu çocuk 19 sivil yaralandı.Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynakları, sabah saatlerinde İdlib 'in güneydoğu kırsalındaki Serakib ilçesinin Kefer Amim köyünün çevresinde zorla yerinden edilmiş sivillerin sığındığı kampa hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.Saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, çoğu çocuk 19 sivil yaralandı.Muhaliflere ait uçak gözlemevinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Hımeymim askeri üssünden havalanan SU 34 tipi Rus savaş uçakları, gece yarısından 04.00 sularına kadar saldırılar düzenledi. " ifadeleri yer aldı.
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