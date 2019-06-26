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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Suriye’de şehit olan uzman onbaşı memleketine uğurlandı Haberi

Suriye’de şehit olan uzman onbaşı memleketine uğurlandı Haberi

Hastaneden genel görüntü

Şehit Hastane Çatışma Taciz Ateşi Teröristler 

-Askerlerden detaylar
-Şehidin cenazesinin hastaneden çıkışı
-Cenaze aracının gidişi
-şehidin fotoğrafı

( HATAY ) HATAY

- Suriye'de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan’ın cenazesi, memleketi Aksaray’a gönderildi. Afrin’in 20 kilometre güneyinde Kimar köyü yakınlarındaki TSK’nın üs bölgesine yapılan taciz ateşi sonrasında şehit olan Uzman Onbaşı Mikail Candan’ın cenazesi, Kırıkhan Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Aksaray’a gönderildi.
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