'Suriye'de SDG siyasi sürecin parçası değil' - NEW YORK
"Suriye'de SDG siyasi sürecin parçası değil" - NEW YORK - Oturumdan detaylar - BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in konuşması NEW YORK - Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Suriyeli Kürtlerin ülkedeki sürecin bir parçası olduğunu ancak terör örgütü YPG/PKK’nın paravanı SDG’nin siyasi sürecin bir parçası olmadığını söyledi.
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