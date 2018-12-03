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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Suriye'de savaşın engellere mahkum ettiği siviller destek bekliyor (1) - İDLİB

Suriye'de savaşın engellere mahkum ettiği siviller destek bekliyor (1) - İDLİB

- Beş engelli çocuğuyla İdlib 'de bir kampta yaşam mücadelesi veren anne Um Ahmet ile röportajİDLİB (AA) - Suriye'de 7 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta yaralanarak engellere mahkum olan siviller, sığınmacı kamplarında hayat mücadelesi veriyor. Bazıları sağlıklarına kavuşmak, bazıları ailelerini geçindirmek ya da okula gidebilmek için destek bekliyor.İç savaşın engelli hale getirdiği siviller, sığınmacı kamplarındaki zor koşullardan herkesten fazla etkileniyor. Ailelerine maddi destek olamadıkları için ayrıca üzüntü çeken bu kişiler, hayata uyum sağlayabilmek için destek bekliyor.Beş engelli çocuğuyla İdlib 'de bir kampta yaşam mücadelesi veren anne Um Ahmet, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.Eşinin Esed rejimi tarafından keyfen alıkonulduğunu ve işkence nedeniyle hasta olduğunu belirten Um Ahmet, "Çalışmam gerekiyor ama benim de omurgamda kayma var. 20 yaşında engelli bir kızım vardı. Hastalandı. Ona ne süt ne de başka şeyler temin edebildik. 40 kiloydu. Öldüğünde ise 12 kiloya düşmüştü. Bazen ölmesinde benim de payım var diye düşünürüm. Şimdi diğer engelli çocuklarımı tedavi ettirmek istiyorum. Hiçbirine bakacak durumum yok." diye konuştu.
16 yaşındaki oğlunun da hava saldırısında bedenine şarapnel parçası isabet etmesi sonucu engelli hale geldiğini ve ameliyat edilmesi gerektiğini aktaran Um Ahmet, " Ama felç olma ihtimali var. Kocam kalp hastası. Ona da ameliyat yapılması lazım." dedi.
Um Ahmet, ağrılarına rağmen iş fırsatı çıkarsa çalışmak istediğini söyledi.

Hava Saldırısı Engelli Çocuk Yaşam Mücadelesi Sığınmacı Kalp Hastası 

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