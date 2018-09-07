Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
Suriye'de rejim karşıtı gösteriler - İDLİB

Suriye'de rejim karşıtı gösteriler - İDLİB

- Suriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve müttefiklerinin olası operasyonuna karşı düzenlenen gösteri - Gösteriye katılanların taşıdıkları devrim bayrakları - Gösteriye katılanların slogan atması - Protestoya katılan İdlib li Ebu Tahir Abid ile röportaj - Göstericilerden Muhammed Cemal Ömer ile röportajSuriye'nin İdlib ilinde Beşşar Esed rejimi ve müttefiklerinin olası operasyonuna karşı gösteriler düzenlendi.
Gösteriye katılan siviller, Türkiye'nin bölge halkını koruması talebinde bulundu.Rejim karşıtı protestolara İdlib 'in merkezi, Cisr Suğur, Han Şeyhun, Eriha, Maaratmısrın, Marratinuman, Sarmada, Serakib, Dana ve Salkin ilçeleri ile Harim, Keferruma, Teftenaz, Kefrenbil, Ermenaz, Derkuş, Azmarin, Kefer Avit ve Hiş belde halklarının yanı sıra Halep'in kırsalındaki Azez, Daret İzze ve El Etarib ilçelerindeki siviller katıldı.
Cuma namazının ardından bir araya gelen göstericiler, "Terörist olan biz değiliz Esed rejimidir", "Özgürlük istiyoruz", "Türklerden başka dostumuz yok", "Biz devrime hala sadığız", " İdlib devriminin koruyucusudur", "Terörizmi reddediyoruz, biz özgürlük istiyoruz" yazılı Arapça, İngilizce ve Türkçe dövizlerle yürüdü.Protestoya katılan İdlib li Ebu Tahir Abid, AA muhabirine yaptığı açıklamada bölgede barış istediklerini söyledi.

Tahir, "Türkiye'den bugünkü zirvede (Tahran zirvesinde) İdlib halkının haklarını savunması, halkı korumasını istiyoruz. Suriye halkının katili olan ve evlerinden eden Esed rejimini istemiyoruz." dedi.
Göstericilerden Muhammed Cemal Ömer de İdlib halkının özgürlük talebinden vazgeçmeyeceğini dile getirdi.Ömer, "Bugün İdlib 'de yaşayan yerli ve zorunlu göçlerle gelen Suriyeliler bir yürektir. Esed'i istemiyoruz. Rejimle bir barışı kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Özgürlük Protesto Muhabir Devrim İngilizce 

İlgili Foto Galeriler
Dehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulunduDehşet! İngilizce öğretmeni evinde kanlar içinde bulundu
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
TEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve CevaplarTEOG 8. Sınıf Liseye Geçiş Sınavı Soruları ve Cevaplar
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
İran'daki Tarihi Zirveden Karelerİran'daki Tarihi Zirveden Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı