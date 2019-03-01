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01 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
- Suriye’de patlama: 7 ölü

- Suriye’de patlama: 7 ölü

patlamanın yaşandığı bölge

( İDLİB ) İDLİB

Gesi İdlib Saldırı 


- Suriye’nin İdlib bölgesinde meydana gelen bombalı intihar saldırısında en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Suriye’nin İdlib bölgesindeki bir restorana bir intihar bombacısı tarafından saldırı düzenlendi.
Edinilen ilk bilgilere göre, saldırgan önce şehirde hedef gözetmeksizin ateş açtı daha sonra ise bölgedeki bir restorana girip üzerindeki bombayı patlattı. Patlama sonucu en az 7 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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